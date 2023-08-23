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Сотрудники полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшей жительницы села Старый Буян Красноярского района —Лизиной Татьяны, 1995 года рождения, которая 01 августа 2023 года ушла из дома, расположенного в селе Старый Буян и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Может нуждаться в медицинской помощи.

Ориентировка с приметами разыскиваемой направлена в службы и подразделения полиции Самарской области.

Приметы без вести пропавшей: на вид 30-35 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые, нос прямой приподнятый.

Особые приметы: отсутствует половина большого пальца правой ступни.

Всех, кто видел женщину или располагает информацией о ее местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части О МВД России по Красноярскому району (8846) 572-13-78 либо 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.