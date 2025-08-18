Смертельное ДТП в Волжском районе:  водитель большегруза наехал на двух водителей электровелосипедов, стоящих на обочине

169

Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Волжском районе. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 16:00 на 3км. автодороги «Мостовой переход «Кировский».

По данным сотрудников Госавтоинспекции водитель большегруза 1975 г. р. нарушил правила расположения на проезжей части и допустил наезд на двух водителей электровелосипедов, стоящих на обочине.

На месте ДТП водители, один из которых 1982г.р. (личность второго устанавливается), погибли до приезда скорой помощи.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все детали произошедшего. Движение на данном участке дороги в настоящее время осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО