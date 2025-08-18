Я нашел ошибку
Главные новости:
Если добавлять его в горячий чай или выпечку, остается только аромат и вкус, а не лечебные свойства.
Врач-гастроэнтеролог рассказала, действительно ли чай с медом полезен
На месте ДТП водители погибли до приезда скорой помощи.
Смертельное ДТП в Волжском районе:  водитель большегруза наехал на двух водителей электровелосипедов, стоящих на обочине
В бригаду добровольцев вошли 7 врачей из учреждений здравоохранения региона.
Андрей Орлов встретился с бригадой медработников, которая завтра отправляется в ДНР
Губернатор поблагодарил Башмакова за его прямую позицию, неравнодушие и активную гражданскую позицию.
Губернатор Вячеслав Федорищев пригласил критика Башмакова на совещание: обсудили благоустройство Самары
Из поданных на конкурс проектов по критерию “содержание” в шорт-лист будет отобрано 35 фильмов и сериалов.
Продолжается прием заявок на третью национальную кинопремию «Герои большой страны»
Подростки пришли на территорию школы, расположенной в селе Старый Аманак, где на спортивной площадке играли в футбол.
В Отрадном возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка при падении футбольных ворот
Всего пострадали 5 человек, они госпитализированы.
Сегодня в Алексеевском районе при лобовом столкновении двух автомобилей пострадали два ребенка
Для повышения рождаемости школьникам хотят сделать бесплатный проезд. И ввести бесплатные продленки.
Депутаты ГД разработали законопроект, по которому городской транспорт станет бесплатным для всех учеников
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.02
0.25
EUR 93.71
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Смертельное ДТП в Волжском районе:  водитель большегруза наехал на двух водителей электровелосипедов, стоящих на обочине

18 августа 2025 21:15
169
На месте ДТП водители погибли до приезда скорой помощи.

Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Волжском районе. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 16:00 на 3км. автодороги «Мостовой переход «Кировский».

По данным сотрудников Госавтоинспекции водитель большегруза 1975 г. р. нарушил правила расположения на проезжей части и допустил наезд на двух водителей электровелосипедов, стоящих на обочине.

На месте ДТП водители, один из которых 1982г.р. (личность второго устанавливается), погибли до приезда скорой помощи.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все детали произошедшего. Движение на данном участке дороги в настоящее время осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Всего пострадали 5 человек, они госпитализированы.
18 августа 2025, 18:19
Сегодня в Алексеевском районе при лобовом столкновении двух автомобилей пострадали два ребенка
Всего пострадали 5 человек, они госпитализированы. Происшествия
232
22-летняя девушка, водитель отечественного автомобиля, госпитализирована.
18 августа 2025, 09:51
В Сызрани столкнулись автомобили Kia Rio и LADA Priora
22-летняя девушка, водитель отечественного автомобиля, госпитализирована. Происшествия
225
Водитель мотоцикла госпитализирован.
18 августа 2025, 09:47
В Автозаводском районе Тольятти столкнулись автомобильToyota Camry с мотоциклом Buell
Водитель мотоцикла госпитализирован. Происшествия
226
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
205
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
193
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
733
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
563
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
685
Весь список