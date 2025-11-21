Смертельное ДТП в Волжском районе: погибли три человека, 2 человека госпитализированы

170

Полицейские работали на месте ДТП в Волжском районе. По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции следует, что 21 ноября, в 17:40, на 38 км автодороги «Самара-Большая Черниговка», произошло столкновение 3 транспортных средств: Kia Rio, Lada Granta, Lada Priora.

На месте ДТП погибли 3 человека, 2 человека госпитализированы.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводятся проверочные мероприятия, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО