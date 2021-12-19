Смертельное ДТП в Тольятти: погиб пассажир

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Еще одно ДТП 18 декабря произошло в 13:20 в Комсомольском районе города Тольятти.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1995 года рождения, двигался на автомобиле «ГАЗ» по федеральной автодороге М-5 «Урал» со стороны села Зеленовка в направлении Обводного шоссе. В пути следования на 976 км водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на световую опору. Водитель получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение. Пассажир автомобиля – мужчина 1992 года рождения скончался на месте ДТП до приезда медицинских работников.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства, сообщает облМВД.