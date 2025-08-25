Я нашел ошибку
Главные новости:
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
Смертельное ДТП: в Шигонском районе автомобиль Kia Rio врезался в припаркованный на обочине  Chevrolet Classic

25 августа 2025 13:09
От удара седан съехал в кювет, погиб 39-летний мужчина, который менял колесо автомобиля.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции в Шигонском районе 24 августа, в 20:25, на 23 км а/д «Сызрань-Шигоны-Волжский Утес»  31-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Rio, двигался со стороны села Муранка в направлении Сызрани.

В пути следования водитель совершил наезд на припаркованный на обочине а/м Chevrolet Classic. От удара седан съехал в кювет.
На месте ДТП погиб 39-летний мужчина, который менял колесо автомобиля.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

