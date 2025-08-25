Смертельное ДТП: в Шигонском районе автомобиль Kia Rio врезался в припаркованный на обочине  Chevrolet Classic

202

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции в Шигонском районе 24 августа, в 20:25, на 23 км а/д «Сызрань-Шигоны-Волжский Утес» 31-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Rio, двигался со стороны села Муранка в направлении Сызрани.

В пути следования водитель совершил наезд на припаркованный на обочине а/м Chevrolet Classic. От удара седан съехал в кювет.

На месте ДТП погиб 39-летний мужчина, который менял колесо автомобиля.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО