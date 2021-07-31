Смертельное ДТП в Красноярском районе: погибли два человека

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Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Красноярском районе. В 09-30 31 июля на автодороге М - 5 Урал, произошло столкновение 2-х транспортных средств: Лада Калина (предварительно, нарушение знака «Уступи дорогу») и большегруз.

На месте аварии скончался водитель 1955 г.р. и пассажир (женщина) автомобиля «Калина». Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД оградили место аварии, организовали реверсивное движение, оказывают содействие в освобождении проезжей части от посторонних предметов, устанавливают и опрашивают очевидцев случившегося.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает облМВД.