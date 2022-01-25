Смертельное ДТП в Красноярском районе: легковушка столкнулась с КАМАЗом

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Еще одно ДТП 24 января произошло в 20:30 в Красноярском районе. Водитель 1997 года рождения, стаж вождения которого составляет 7 лет, двигался на автомобиле «ВАЗ 21043» по автодороге «Ульяновск-Димитровград- Самара». По предварительной информации, при выполнении маневра обгон, водитель допустил съезд на левую по ходу движения обочину, в результате чего произошел занос задней оси автомобиля с последующим столкновением с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем «КАМАЗ 5321». Пассажир легкового автомобиля, 1997 года рождения, скончался на месте ДТП до приезда машины скорой помощи. Водитель «ВАЗ 21043» был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение.