Смертельное ДТП: в Елховском районе КАМАЗ сбил дорожного рабочего

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ДТП произошло 14 октября в 17:45 в Елховском районе. 48-летнй водитель, управляя транспортным средством КАМАЗ 659004, двигался со стороны автодороги Р-241 «Казань-Буинк-Ульяновск» подъезд к города Самара в направлении села Новая Бинарадка. В пути следования, на 4 км автомобильной дороги «Ульяновск-Самара-Новая Бинарадка», в месте производства дорожных работ по укладке асфальтобетонного покрытия, допустил наезд на 53-летнего дорожного рабочего, осуществлявшего демонтаж временных дорожных знаков и их погрузку в автомобиль ГАЗ 330232, находившейся на проезжей части, под управлением 41-летнего водителя. Рабочий скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи.