Смертельное ЧП на ЖД-путях в Самарской области: подробности

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Как сообщалось ранее, 4 ноября в Самарской области произошло ЧП на ЖД-путях.

В дежурную часть Самарского линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о происшествии на железной дороге. По указанному адресу выехали сотрудники полиции. В ходе работы на месте происшествия было установлено, что двое молодых людей в вечернее время двигались по железнодорожному пути внутри колеи (то есть по шпалам) предположительно от станции Зубчаниновка в сторону станции Мирная. Около 22 часов на 1114 км машинист электропоезда пригородного сообщения, увидев на путях людей подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако смертельное травмирование предотвратить не удалось.

Сотрудники полиции установили личности погибших. Ими оказались 18-летний и 21-летний жители Промышленного района г. Самары. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины, способствующие произошедшему.