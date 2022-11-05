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Смертельное ЧП на ЖД-путях в Самарской области: подробности

5 ноября 2022 12:30
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Смертельное ЧП на ЖД-путях в Самарской области: подробности

Как сообщалось ранее, 4 ноября в Самарской области произошло ЧП на ЖД-путях.

В дежурную часть Самарского линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о происшествии на железной дороге. По указанному адресу выехали сотрудники полиции. В ходе работы на месте происшествия было установлено, что двое молодых людей в вечернее время двигались по железнодорожному пути внутри колеи (то есть по шпалам) предположительно от станции Зубчаниновка в сторону станции Мирная.  Около 22 часов на 1114 км машинист электропоезда пригородного сообщения, увидев на путях людей подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако смертельное травмирование предотвратить не удалось.

Сотрудники полиции установили личности погибших. Ими оказались 18-летний и 21-летний жители Промышленного района г. Самары.  В настоящее время выясняются обстоятельства и причины, способствующие произошедшему. 

Теги: ЧП

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