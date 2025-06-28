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Сломалась мачта: в Тольятти спасли виндсерфера, застрявшего посреди Волги

28 июня 2025 14:41
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Виндсерфера подняли с воды и доставили до берега.

28 июня спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти провели спасательные работы на реке Волга.

Они доставили до берега мужчину 1978 года рождения, терпящего бедствие на виндсерфере.

Напротив базы отдыха «Волна» на расстоянии 250 метров от берега у него сломалась мачта. Ветер и течение относило спортсмена дальше от берега.

К месту происшествия отправились спасатели на спасательном катере. Виндсерфера подняли с воды и доставили до берега. Медицинская помощь мужчине не потребовалась, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:  пресс-служба ПСС СО

Теги: Тольятти

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