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Следователи в Тольятти устанавливают обстоятельства пожара, в котором погиб ребенок

22 сентября 2022 13:48
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Следователи в Тольятти устанавливают обстоятельства пожара, в котором погиб ребенок

По версии следствия, 21 сентября 2022 года в дневное время после тушения пожара в квартире, расположенной в одном из многоквартирных жилых домов по улице Мира города Тольятти, обнаружено тело малолетнего ребенка 2018 года рождения без признаков жизни. Его бабушка и брат 2020 года рождения доставлены в больницу в тяжелом состоянии.  В настоящее время установлено, что мать детей находилась в медицинском учреждении с новорожденным ребенком, а отец был на работе. По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время следователи совместно с криминалистами следственного управления проводят осмотр места происшествия, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертные исследования, сообщает СУ СК.

Теги: Пожар

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