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СКР назвал две предварительные версии крушения Су-30 в Иркутске

24 октября 2022 11:57
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СКР назвал две предварительные версии крушения Су-30 в Иркутске

Предварительными причинами крушения самолета Су-30 на жилой дом в частном секторе в Иркутске являются отказ техники и ошибка пилотов, заявили в Следственном комитете РФ в понедельник, 24 октября.

«Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», — сказано в сообщении СК, опубликованном в Telegram-канале.

На данный момент, по сообщению следователей, проводится дополнительный осмотр места ЧП, изъяты образцы топлива, заправленного в самолет, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы, осуществлена выемка летно-технической документации на воздушное судно, допрошены руководство и сотрудники авиапредприятия, признаны потерпевшими и допрошены собственники разрушенного частного дома, проводятся иные следственные и процессуальные действия.

Самолет Су-30СМ упал на двухэтажный дом в Иркутске 23 октября в микрорайоне Ново-Ленино во время испытательного полета. При крушении погибли два пилота — Максим Конюшин и Виктор Крюков. Местные жители не пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как рассказал очевидец крушения, после падения самолета Су-30 на месте ЧП было много дыма. Дом, в который попал самолет, сгорел дотла, после чего загорелся второй дом, из которого стали выбегать люди.

24 октября глава Иркутской области Игорь Кобзев посетил семьи погибших летчиков. Он пообещал также, что две семьи, на дом которых упал военный самолет, получат выплаты по 100 тыс. рублей, пишут "Известия".

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