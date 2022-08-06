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СК возбудил уголовное дело после утечки данных пользователей «Яндекс.Еды»

6 августа 2022 09:53
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СК возбудил уголовное дело после утечки данных пользователей «Яндекс.Еды»

Речь идет об утечке, о которой «Яндекс.Еда» сообщила 1 марта и которая позднее распространилась в Сети в виде карты с адресами. Дело возбудили по статьям о нарушении неприкосновенности и неправомерного доступа к информации.
Следственный комитет России возбудил уголовное по запросу депутата Госдумы от «Единой России» Михаила Романова против сервиса доставки «Яндекс.Еда» из-за утечки данных пользователей в марте этого года. Об этом РБК сообщил адвокат Саркис Дарбинян.

«По факту разглашения личных данных пользователей «Яндекс.Еды» возбуждено уголовное дело <...> по трем статьям: ч.1 ст.137 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч.3 ст.272 (неправомерный доступ к компьютерной информации); ч.2 ст.273 (создание, использование и распространение вредоносных программ). В СК направлено заявление о признании пользователей сервиса потерпевшими по уголовному делу по факту утечки данных», — сказал он.

Михаил Романов пояснил РБК, что обратился в правоохранительные органы, когда в его адрес стали потупать обращения от пользователей сервиса. «Я сделал это, потому что был нанесен ущерб был нашим гражданам: разглашены их данные, фамилия имя и отчество, адреса, а также то, сколько денег они тратили на еду. Есть риск, что эти данные окажутся у лиц, которые занимаются преступность. Это ненормально, когда крупнейшие сети не могут обеспечить безопасность своих клиентов.
Следственные органы сработали оперативно, дело возбудили сразу по трем статьям», — рассказал он.

 

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