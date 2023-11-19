Ситуация с дракой в тольяттинском лицее вышла на федеральный уровень

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Ситуация в тольяттинском лицее вышла на федеральный уровень. Потасовкой школьников заинтересовались в СК РФ.

— В СМИ распространилось сообщение о драке между несовершеннолетними в одном из учебных заведений Тольятти, в результате которой одному ребенку потребовалась медицинская помощь. Следователи Самарской области проводят проверку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ребята подрались в туалете лицея, причем разбирались подростки под одобряющие возгласы других школьников, пишет 63.ру. Очевидцы снимали происходящее на камеру — запись появилась в соцсетях. Свидетели сообщили о серьезных последствиях «спарринга» для одного из участников:

— Пацана чуть не задушили. Он перед приездом скорой плевался кровью.