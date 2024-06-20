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Шенталинским пожарным удалось отстоять жилой дом

20 июня 2024 11:15
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Шенталинским пожарным удалось отстоять жилой дом

В тушении пожара принимали участие 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Вчера в 22 часа 6 минут на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании бани на улице Спортивной в селе Шентала. К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 131 в количестве 5 человек на 2 единицах техники.Было установлено, что горит баня на площади 15 квадратных метров, существует угроза распространения огня на жилой дом. На тушение пожара оперативно были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы. Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 22 часа 13 минут пожар был локализован, через пять минут объявлена ликвидация открытого горения, а в 23 часа 8 минут – пожар полностью потушен. К счастью, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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