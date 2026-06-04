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Самарская область прошла защиту программы «Академия молодёжи Самарской области» на Всероссийском конкурсе

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Самарская область прошла защиту программы «Академия молодёжи Самарской области» на Всероссийском конкурсе

Самарская область прошла защиту программы «Академия молодёжи Самарской области» на Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых». Конкурс проводит Росмолодёжь в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного по поручению Президента России Владимира Путина. В 2026 году конкурс проходит в пятый раз.

Команду региона на защите возглавил министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов. Программу представляли глава городского округа Кинель Вячеслав Тимошенко, советник Губернатора по молодёжной политике, председатель совета регионального отделения Движения Первых Кристина Гнатюк, и представители молодёжных сообществ региона: специалист Центра патриотического воспитания молодёжи Никита Курушин и председатель общественного молодёжного парламента Даниил Сиднев.

«Наша цель — создать условия для самореализации молодёжи, в том числе тех молодых людей, кто пока не вовлечён в существующие проекты. Самарская область обладает большим потенциалом: это крупный промышленный и научно-образовательный центр, космическая столица России, регион с богатым многонациональным наследием. Программа „Академия молодёжи“ призвана этот потенциал раскрыть», – отметил министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

Содержательная часть программы построена вокруг пяти факультетов и факультативного курса для молодых семей. В случае победы в конкурсе программа охватит все муниципалитеты области и будет рассчитана на школьников, студентов, работающую молодёжь, молодые семьи, а также участников СВО и их детей. Мероприятиями и проектами планируется охватить до 150 тысяч молодых людей, обучение и повышение квалификации смогут пройти 502 специалиста сферы. Общий бюджет программы заявлен на уровне 143,4 млн рублей.

Факультет дипломатии займётся исследованиями: как молодёжь видит будущее региона до 2036 года и как реализуется молодёжная политика в муниципалитетах. Сюда же войдёт проект по адаптации иностранных студентов. Для них проведут выездной интенсив и подготовят методические рекомендации.

Факультет истории и патриотизма соберёт военно-патриотические и просветительские проекты: школу молодёжного актива, профилактический форум, фестиваль исторической реконструкции и курсы по лазерному бою.

Факультет развития компетенций будет развивать профессиональные и личностные навыки через интеллектуальные игры, мастер-классы, тренинги и очные съезды.

Факультет творчества поддержит молодые таланты через серию игр «КВН-Автобус. Школа КВН» и формирование творческого сообщества региона.

Факультет туризма и гостеприимства займётся популяризацией походов и путешествий: туристический слёт молодых отцов и программа подготовки волонтёров в сфере туризма.

Факультативный курс Академии посвящён созданию сообщества молодых семей на базе «Альянса молодых» в Кинеле. В его рамках планируются регулярные встречи и обмен опытом, мастер-классы и психологические консультации, семинары и культурные мероприятия. Цель — помочь семьям находить поддержку и развивать навыки совместного воспитания детей.

Пилотной площадкой Академии должен стать молодёжный центр в Кинеле. Сейчас «Альянс молодых» занимает чуть больше 200 квадратных метров в жилом доме. В случае поддержки для центра отремонтируют и оснастят отдельное здание площадью почти 400 квадратных метров с зонами для встреч, отдыха, проектной работы и пространством Движения Первых.

«Мы создадим модель молодёжного пространства будущего, которое поможет раскрыть потенциал каждого молодого человека и даст импульс развитию молодёжной политики во всём регионе», – отметил глава городского округа Кинель Вячеслав Тимошенко.

В финале Академии запланировано выпускное мероприятие — яркая точка года для всей молодёжи Самарской области. Министерство молодёжной политики подведёт итоги работы всех факультетов и наградит самых активных участников.

В Самарской области поддержке молодежи уделяется большое внимание. Как подчеркивает губернатор Вячеслав Федорищев, работа в сфере молодежной политики должна носить системный и адресный характер. Регион участвует в конкурсе «Регион для молодых» не впервые, и уже есть результаты. В 2023 году в Самаре открылся Многофункциональный молодёжный центр на проспекте Масленникова, где работают актовый зал, медиастудия, студия звукозаписи и пространства для проектной работы. В 2024 году по программе появился молодёжный центр в Новокуйбышевске, ставший новой точкой притяжения для молодёжи города.

Итоги Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» 2026 года Росмолодёжь подведёт в июне.

 

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