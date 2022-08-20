Семь машин загорелись после ДТП с грузовиком под Вологдой, погиб человек

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Грузовик столкнулся с семью легковыми машинами в Вологодской области, автомобили загорелись, один человек погиб, семеро пострадали, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу в Кирилловском районе на узком участке – на мосту через Кишемский канал.

"На 108-м километре трассы "Вологда – Медвежьегорск" водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с семью легковыми автомобилями. Все автомобили загорелись… По предварительным данным, погиб один человек, семеро обратилось за медицинской помощью, трое госпитализированы", - написал губернатор региона Кувшинников в своем Telegram-канале.

Сейчас на месте работают все экстренные и оперативные службы. Для усиления на место ЧП направлены две бригады скорой помощи и бригада санитарной авиации.

"Наши врачи борются за здоровье людей. Поручил департаменту здравоохранения взять на особый контроль вопрос оказания необходимой помощи пострадавшим", - сообщил Кувшинников.

Он отметил, что мост через Кишемский канал перекрыт в обе стороны. Объезд места ДТП организован со стороны Вологды - на 106-м километре через деревню Закозье, со стороны Вытегры - на 112-м километре через город Кириллов.

Фото: ГУМЧС России по Вологодской области/РИА Новости