Сегодня водолазы достали со дна Волги тела двух утонувших мужчин

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20 июня очевидцы сообщили, что на Волга около села Владимировка Безенчукского района утонул мужчина 1989 года рождения. Вечером он нырнул с мостков, немного проплыл и пропал под водой. 21 июня на проведение поисков были направлены три водолаза. Видимость под водой в районе поиска составляла три метра. Дно чистое. Тело нашли на глубине 5 метров в 40 метрах от берега.

Второй вызов о происшествии поступил в 18.10 из Сызрани. В Волге (Центральный пляж №2) во время купания под водой скрылся молодой человек 2002 года рождения. За помощью к спасателям обратились его друзья. Время подводных поисков составило 30 минут. Тело подняли с глубины и доставили на берег.

Фото: ПСС СО