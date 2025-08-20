Я нашел ошибку
Главные новости:
Приговор вступил в законную силу.
Самарский областной суд оправдал бывшего замминистра транспорта
Космическая лаборатория "Бион-М" №2 успешно выведена в космос.
Самарский университет; потомки семян-космонавтов и полупроводниковый "спецназ" отправились в космос
Фестиваль в Самаре на площади Куйбышева начнется в 16:00 и объединит активную молодежь, родителей с детьми, людей старшего возраста.
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Руководители и подопечные приюта выразили огромную благодарность всем, кто не остался в стороне.
Помощь для лучших друзей: самарцы помогли зооприюту из Тольятти
Пострадавшего водителя осмотрели прибывшие на место ДТП медики.
Сегодня в Елховке молодой человек за рулем авто Lada Kalina врезался в световую опору
Водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и  госпитализирован.
Сегодня на 968 км трассы "М-5 «Урал»"  грузовик Mercedes-Benz Actros врезался  в припаркованный а/м Kia Rio
Юные креативщики будут работать на мастер-классах, участвовать в творческих встречах и защищать свои проекты на федеральном уровне.
12 одарённых ребят нашего региона отправились на Международный детский культурный форум в столицу
Впереди - соревнования по другим дисциплинам адаптивного спорта.
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сегодня в Елховке молодой человек за рулем авто Lada Kalina врезался в световую опору

20 августа 2025 19:17
148
Пострадавшего водителя осмотрели прибывшие на место ДТП медики.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Елховском районе. По данным сотрудников ГАИ СО сегодня днем в селе Елховка на улице Кооперативной молодой человек за рулем автомобиля Lada Kalina не справился с управлением транспортного средства, наехал на опору дорожного знака, после чего столкнулся со световой опорой.
Пострадавшего водителя осмотрели прибывшие на место ДТП медики.

Сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося. В настоящее время проводится проверка, направленная на выяснение причин и условий, способствовавших совершению ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО  

Теги: ДТП

Водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и  госпитализирован.
20 августа 2025, 19:10
Сегодня на 968 км трассы "М-5 «Урал»"  грузовик Mercedes-Benz Actros врезался  в припаркованный а/м Kia Rio
Водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и  госпитализирован. Происшествия
229
С травмой головы он доставлен в больницу.
20 августа 2025, 12:28
В Тольятти подросток попал под колеса Opel Insignia
С травмой головы он доставлен в больницу. Происшествия
240
ДТП произошло на внутридворовой территории.
19 августа 2025, 21:43
ДТП в Кировском районе Самары: под колесами Камаза погибла пенсионерка
ДТП произошло на внутридворовой территории. Происшествия
450
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
576
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
569
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
929
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
724
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
817
