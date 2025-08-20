Сегодня в Елховке молодой человек за рулем авто Lada Kalina врезался в световую опору

148

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Елховском районе. По данным сотрудников ГАИ СО сегодня днем в селе Елховка на улице Кооперативной молодой человек за рулем автомобиля Lada Kalina не справился с управлением транспортного средства, наехал на опору дорожного знака, после чего столкнулся со световой опорой.

Пострадавшего водителя осмотрели прибывшие на место ДТП медики.

Сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося. В настоящее время проводится проверка, направленная на выяснение причин и условий, способствовавших совершению ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО