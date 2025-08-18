Я нашел ошибку
Главные новости:
Подростки пришли на территорию школы, расположенной в селе Старый Аманак, где на спортивной площадке играли в футбол.
В Отрадном возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка при падении футбольных ворот
Всего пострадали 5 человек, они госпитализированы.
Сегодня в Алексеевском районе при лобовом столкновении двух автомобилей пострадали два ребенка
Для повышения рождаемости школьникам хотят сделать бесплатный проезд. И ввести бесплатные продленки.
Депутаты ГД разработали законопроект, по которому городской транспорт станет бесплатным для всех учеников
В Самаре завершается приемка школ к новому учебному году.
В Самаре разработают программу «Школьный двор»
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
К середине 2025 года в программе долгосрочных сбережений участвуют более 5 млн россиян, а объём накоплений превысил 365 млрд руб.
Интерес к господдержке по ПДС проявили россияне со средним уровнем дохода 
После богослужения священник совершил обряд окропления святой водой рабочих помещений Управления - акт духовной чистоты и защиты, традиционно совершаемый в православной практике для укрепления мира и порядка в местах служения.
В УФСИН СО прошёл молебен перед иконой преподобного Пимена Угрешского
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.02
0.25
EUR 93.71
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сегодня в Алексеевском районе при лобовом столкновении двух автомобилей пострадали два ребенка

18 августа 2025 18:19
102
Всего пострадали 5 человек, они госпитализированы.

Сегодня в 16:09 в пожарно-спасательную часть № 116 Отряда № 48 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» Алексеевского района поступило сообщение о ДТП на 9 километре +350 метров автодороги Самара – Оренбург –Алексеевка.
Оперативно на место вызова выехали наши специалисты, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.
По прибытии было установлено, что произошло лобовое столкновение легковых автомобилей CHERY и Lada Kalina.
К сожалению, пострадали 5 человек, из которых 2 несовершеннолетних, госпитализированы.
В ходе аварийно-спасательных работ нашими силами были отключены системы электропитания автомобилей и произведена деблокировка пострадавших.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

 

Фото:   ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
22-летняя девушка, водитель отечественного автомобиля, госпитализирована.
18 августа 2025, 09:51
В Сызрани столкнулись автомобили Kia Rio и LADA Priora
22-летняя девушка, водитель отечественного автомобиля, госпитализирована. Происшествия
207
Водитель мотоцикла госпитализирован.
18 августа 2025, 09:47
В Автозаводском районе Тольятти столкнулись автомобильToyota Camry с мотоциклом Buell
Водитель мотоцикла госпитализирован. Происшествия
215
В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист
17 августа 2025, 13:50
В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист
16 августа на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек.  Происшествия
495
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
127
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
120
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
713
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
550
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
677
Весь список