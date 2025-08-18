Сегодня в Алексеевском районе при лобовом столкновении двух автомобилей пострадали два ребенка

102

Сегодня в 16:09 в пожарно-спасательную часть № 116 Отряда № 48 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» Алексеевского района поступило сообщение о ДТП на 9 километре +350 метров автодороги Самара – Оренбург –Алексеевка.

Оперативно на место вызова выехали наши специалисты, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошло лобовое столкновение легковых автомобилей CHERY и Lada Kalina.

К сожалению, пострадали 5 человек, из которых 2 несовершеннолетних, госпитализированы.

В ходе аварийно-спасательных работ нашими силами были отключены системы электропитания автомобилей и произведена деблокировка пострадавших.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»