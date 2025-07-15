Сегодня утром в Сергиевском районе горела крыша жилого дома

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Сегодня, 15 июля, в 9 часов 6 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в поселке Сургут горит крыша частного жилого дома.

К месту вызова были направлены два расчета пожарно-спасательной части № 109 Отряда № 40 и один расчет пожарной части № 175 ООО «Промгазсервис» поселка городского типа Суходол.

По прибытии было установлено, что горит крыша частного жилого дома на площади 100 квадратных метров.

На тушение пожара оперативно были поданы 3 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.

В 9 часов 25 минут пожар был локализован, в 9 часов 45 минут – объявлена ликвидация открытого горения.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"