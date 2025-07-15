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Сегодня утром в Сергиевском районе горела крыша жилого дома

15 июля 2025 12:38
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Сегодня утром в Сергиевском районе горела крыша жилого дома

Сегодня, 15 июля, в 9 часов 6 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в поселке Сургут горит крыша частного жилого дома.
К месту вызова были направлены два расчета пожарно-спасательной части № 109 Отряда № 40 и один расчет пожарной части № 175 ООО «Промгазсервис» поселка городского типа Суходол.
По прибытии было установлено, что горит крыша частного жилого дома на площади 100 квадратных метров.
На тушение пожара оперативно были поданы 3 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.
В 9 часов 25 минут пожар был локализован, в 9 часов 45 минут – объявлена ликвидация открытого горения.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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