Сегодня утром в Алексеевском районе горели надворные постройки и частный дом

126

Сегодня на территории Алексеевского района в селе Самовольно-Ивановка на улице Красноярской произошел пожар, о чем в 9:50 дежурному диспетчеру пожарно-спасательной части № 116 пожарно-спасательного отряда № 48 ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение.

Незамедлительно на место пожара были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательной части № 116 Отряда № 48 в количестве пяти человек на двух пожарных автомобилях-автоцистернах.

По прибытии было установлено, что горят надворные постройки и частный дом на площади 50 квадратных метров.

На тушение оперативно были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.

В 10:26 зафиксирована локализация пожара, в 10:41 – ликвидация открытого горения, а в 11:15 – объявлена полная ликвидация.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".