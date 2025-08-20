Сегодня на 968 км трассы "М-5 «Урал»"  грузовик Mercedes-Benz Actros врезался  в припаркованный а/м Kia Rio

253

Сегодня на 968 км трассы "М-5 «Урал»" грузовик Mercedes-Benz Actros с полуприцепом Schmitz, которым управлял водитель 1987 года рождения, двигался со стороны Сызрани в направлении Тольятти.

В пути следования по данным Госавтоинспекции водитель большегруза нарушил правила и врезался в припаркованный а/м Kia Rio. За рулем легковой машины находился мужчина 1951 года рождения.

Водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО