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Сегодня местами по Самарской области ожидается сильный снег

20 ноября 2023 10:05
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Сегодня местами по Самарской области ожидается сильный снег

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 20.11.2023 местами по Самарской области ожидается сильный снег, мокрый снег, усиление восточного ветра порывы 15-20 м/с, метель при видимости 1-2 километра, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы». 
 
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. 
 
Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. 
 
В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок. 
 
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует: 

  • - ограничить выход из зданий; 
  • - если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий; 
  • - не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов; 
  • - ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями; 
  • - опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам; 
  • - уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу; 
  • - машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
     

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