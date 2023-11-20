Сегодня местами по Самарской области ожидается сильный снег

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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 20.11.2023 местами по Самарской области ожидается сильный снег, мокрый снег, усиление восточного ветра порывы 15-20 м/с, метель при видимости 1-2 километра, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы».



Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.



Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.



В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.



Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует: