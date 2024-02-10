Счета Филиппа Киркорова заблокировали в трех банках

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Сразу в трех банках заблокированы счета российского популярного певца Филиппа Киркорова. Как стало известно 5-tv.ru, причина блокировки — задолженность по страховым взносам.

По одной из версий, счета были заблокированы по требованию Федеральной налоговой службы. Сообщается, что артист не выполнил требования о внесении обязательной суммы в 47 тысяч рублей.

Стоит отметить, что для Филиппа Киркорова напряженные отношения с налоговой не в новинку. В январе 2024 года Таганский суд взыскал с певца около восьми миллионов рублей, куда входят налоги, сборы и государственная пошлина.

Впрочем, еще в конце прошлого года долги артиста перед налоговой составляли порядка 12 миллионов.