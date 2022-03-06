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Самолет с российскими туристами не смог вылететь из египетского Шарм эш-Шейха

6 марта 2022 13:46
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Самолет с российскими туристами не смог вылететь из египетского Шарм эш-Шейха

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" с российскими туристами не смог вылететь из египетского Шарм эш-Шейха из-за заявки иностранного лизингодателя авиавластям Египта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседника агентства, борт "Уральских авиалиний" должен был улететь в субботу в московский аэропорт Домодедово. Самолёт должен был пролетать над территорией Кипра. Туристов, которые не смогли вылететь в Россию, вернули в отели. В субботу с курортов Египта на Красном море в Россию благополучно вернулись два других борта "Уральских авиалиний". Их маршрут также пролегал над Кипром.

Сейчас идет согласование других маршрутов, однако на это может уйти время. Ранее авиакомпания объявила, что с 14 марта до 20 мая отменяет полеты в Египет. С 5 по 13 марта рейсы будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из Египта, передает Радио Маяк.

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