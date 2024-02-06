самой частой причиной пожаров в Самаре стало аварийное состояние электросети

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По словам управляющего директора департамента андеррайтинга розничного страхования «Ренессанс страхования» Артема Искры, за 2023 год число обращений по случаям возгорания снизилось на 9% по всей России. Областями с самой большей долей обращений стали Московская, Ленинградская и Свердловская.

По данным Группы Ренессанс страхование число обращений по страховым случаям для загородных домов за 2023 год снизилось на 9% по сравнению с 2022 годом. В 2023 году 43% обращений из-за пожаров в загородных домах пришлись на Московскую область, 19% на Ленинградскую область, по 14% на Татарстан и Свердловскую область.

Чаще всего невзгоды с владельцами частных домов случались в мае (частота равна 19%), сентябре (12%) и декабре (11%). Как правило зимние случаи возгорания происходят из-за проблем с электропроводкой и электрооборудованием (например, распределительные щиты и счетчики), разгерметизации дымоходов, аварийной работы электросети.

Самой распространенной причиной возгорания этой зимы оказалось аварийное состояние электросети (49% случаев). Интересно, что такая большая доля случаев характерна даже для частных домов средней и высокой стоимости (средней стоимостью в 5-10 млн рублей), и даже для такого жилья часты пожары из-за некачественно проведенной электропроводки или отсутствия даже простейших датчиков дыма. На втором месте стоят повреждения из-за пожара в доме на соседнем участке (20%). Третьим по частоте случаев стал поджог (11%).

В пятерку неприятностей, которые случались с жителями страны вошли возгорание из-за неисправности или перегрева дымохода (7%) и пожар бани (3%). Самыми необычными случаями оказались взрыв детского электромобиля, хранившегося в доме, и сгоревший в результате удара молнии деревянный коттедж в Московской области, выплата по которому составила 52,9 млн руб.