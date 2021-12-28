Самарцев предупреждают об опасности выхода на лед

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В Самаре установилась минусовая температура. В ночное время она опускается до 200С. В таких условиях на водоемах происходит процесс ледостава, толщина которого, в большей части, не превышает 10см. При выходе на такой лёд создается опасность для жизни и здоровья граждан.

Администрация городского округа Самара настоятельно рекомендует гражданам не оставлять вблизи водоемов детей без присмотра, воздержаться от переходов и пеших прогулок по льду, особенно любителей зимнего подледного лова рыбы.

Обращаем внимание, что на спусках к рекам Волга и Самара расставлены предупреждающие аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен».

Если вы увидели провалившихся под лёд людей, то срочно зовите на помощь находящихся рядом людей. Связавшись друг с другом ремнями, шарфами и т.д., ползком добирайтесь до пострадавшего, причём желательно, чтобы самый лёгкий двигался первым так как, чем ближе к полынье, тем опасность обрушения льда больше и так же ползком вытягивайте пострадавшего на берег. Используйте находящийся поблизости подсобный материал: доски, палки и т.д. Позвоните в службу спасения и окажите первую помощь пострадавшему.

Телефоны экстренных служб: