Самарцы заблокировали жулика в автомобиле

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В дежурную часть отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самара позвонили местные жители и сообщили о том, что удерживают внутри автомобиля, припаркованного во дворе в Ташкентском переулке, злоумышленника, который пытался похитить их имущество. Оперативный дежурный незамедлительно направил по указанному в сообщении адресу ближайший экипаж патрульно-постовой службы полиции и следственно-оперативную группу.

Прибывшие сотрудники полиции задержали злоумышленника, провели осмотр места происшествия, подробно опросили заявителей. Владелица автомобиля ВАЗ-21101 сообщила полицейским, что около 4 часов утра сработала автомобильная сигнализация, она посмотрела в окно и увидела, как неизвестный мужчина открыл пассажирскую дверь и проник в ее автомобиль, после чего ушел в сторону ближайших домов. Пока семейная пара одевалась, чтобы сходить проверить имущество, снова сработала сигнализация. Выйдя из дома, супруги подбежали к автомобилю и увидели, что незнакомец сидит на заднем сиденье и при свете фонарика рассматривает содержимое салона. Супруги заблокировали двери с двух сторон и удерживали злоумышленника до приезда полицейских.

Полицейские доставили задержанного в территориальный отдел внутренних дел для установления личности и дальнейшего разбирательства. При нем находилась сумка, из которой сотрудники полиции в присутствии понятых изъяли имущество 31-летней потерпевшей: зарядное устройство, адаптер, кронштейн для видеорегистратора, 4 баллончика с силиконовой смазкой.

В отделе полиции задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что хотел похить имущество из автомобиля, но довести свой противоправный умысел до конца не смог, так как ему помешали потерпевшая и ее супруг, а также оперативно прибывшие сотрудники полиции.

В ходе расследования уголовного дела полицейские установили, что мужчина причастен также к краже велосипеда из подъезда дома, расположенного на ул. Советской. Подозреваемый сознался и в этом хищении и пояснил оперуполномоченным, что личинку замка троса, удерживающего транспортное средство, повредил с помощью складного ножа.