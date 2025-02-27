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Самарцев просят сообщать о взяточничестве

27 февраля 2025 11:24
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Самарцев просят сообщать о взяточничестве

Сообщить о злоупотреблении служебным положением, склонении к получению/даче взятки, злоупотреблении полномочиями либо ином незаконном использовании физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства можно по «телефону доверия»: 8 (846) 266-54-89. Вся поступившая информация тщательно проверяется. Источник ее поступления остается конфиденциальным.

Также в рамках работы по борьбе с коррупционными преступлениями сотрудниками Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области на постоянной основе проводятся плановые и внеплановые проверки подразделений судебных приставов, изучаются оконченные и находящиеся в работе материалы исполнительных производств. В отношении допустивших нарушения сотрудников принимаются соответствующие меры.

Теги: Судебные приставы

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