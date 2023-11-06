Самарцев предупреждают: соблюдайте осторожность на осенних водоемах!

112

Обычно осенью сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) отмечают снижение количества происшествий на воде по сравнению с летним периодом. Однако, несмотря на этот факт, гражданам не стоит снижать бдительность. Осенние водоемы могут быть опасны, в частности, для любителей рыбалки.

За последние 3 года в этот период на водных объектах региона произошло 10 происшествий, завершившихся гибелью людей.

Специалисты ГИМС и отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области обращают внимание граждан на то, что осенью опасность водоемов увеличивается за счет существенного понижения температуры воды. Если человек окажется в холодной воде, то она будет сковывать его движения, а намокшая одежда потянет вниз. Спасти в такой ситуации бывает довольно трудно. Чаще всего в подобной ситуации оказываются судовладельцы и рыбаки, не надевающие спасательные жилеты.

Во избежание несчастных случаев на водоемах, инспекторы ГИМС еще раз напоминают любителям рыбной ловли меры необходимой предосторожности:

- не выходите на водоем в ветреную погоду;

- в нетрезвом виде;

- на неисправном плавсредстве;

- без спасательных средств (жилет, нагрудник и др.);

- не перегружайте плавсредство;

- сообщайте своим родным свой маршрут и предположительное время возвращения;

- имейте при себе заряженный мобильный телефон в непромокаемом чехле.

В случае происшествия на воде – звоните на единый номер экстренных служб 112.