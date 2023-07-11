Самарцам сегодня обещают буйство стихии

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. В ближайшие 2-4 часа 11.07.2023 местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений: гроза, сильный дождь, локально сильный ливень, крупный град, порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, локально 22-27 м/с, с сохранением вечером и ночью 12.07.2023».
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»
(все операторы сотовой связи)