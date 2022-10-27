Самарца задержали за шпионские часы и ручки

103

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя г. Самары, причастного к организации канала поставки и сбыта на территории Самарской области и соседних регионов технических средств, предназначенных для негласного получения информации, свободный оборот которых в России запрещен.

Установлено, что данный гражданин посредством интернет-ресурса заказывал на адрес своего проживания запрещенные к свободному обороту в РФ технические устройства (канцелярские ручки с диктофоном и видеокамерой, электронные часы со скрытой функцией видеозаписи, камуфлированные устройства для определения геопространственных координат и др.) Дальнейшую продажу вышеуказанных предметов злоумышленник осуществлял через принадлежащий ему интернет-магазин. В ходе проведения следственных действий по адресам работы и проживания задержанного лица изъято более 40 специальных технических средств для негласного получения информации.

Необходимо отметить, что такого рода технические средства в основном используются для нарушения конституционных прав и свобод граждан, а также для совершения иных уголовно наказуемых деяний.

На основании переданных УФСБ материалов Советским МСО СУ СК России по Самарской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ.

Октябрьским районным судом г. Самары фигурант уголовного дела признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы.