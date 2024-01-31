Самарца принудительно доставили в психиатрическую больницу для проведения освидетельствования

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Судебные приставы г. Самары принудительно доставили должника в психиатрическую больницу для проведения освидетельствования.

В отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары на исполнение поступил исполнительный лист о проведении психиатрического освидетельствования в недобровольном порядке жителя г. Самары. Сотрудником Службы должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Также судебный пристав-исполнитель вынес в отношении мужчины постановление о его принудительном приводе.

В рамках осуществления принудительного привода судебные приставы-исполнители вышли утром на адрес должника. Он оказался дома. Сотрудники ознакомили мужчину с постановлением о принудительном приводе и препроводили в больницу. Там должника уже передали медработникам для проведения психиатрического освидетельствования.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.