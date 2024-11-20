Самарскому работодателю пришлось заплатить сотруднице после травмы

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После применения принудительных мер работодатель выплатил сотруднику свыше 330 тысяч рублей неполученной вовремя зарплаты, а также оформил акт о несчастном случае на производстве.

Женщина работала штамповщицой в одной из городских организаций. Во время выполнения очередного задания произошло внештатное срабатывание кривошипного пресса. В результате женщина получила серьезные травмы. Работнице пришлось обратиться в суд для признания несчастного случая производственным. Кроме того, она подала еще один иск, в котором просила обязать руководство организации выплатить задолженность по заработной плате и компенсацию за задержку выплат. Суд поддержал пострадавшую.

Исполнительные производства были возбуждены в отделении судебных приставов Промышленного района г. Самары. Судебный пристав уведомил об этом организацию, а затем в качестве обеспечительной меры наложил арест на денежные средства, находящиеся в банках. Утратив возможность распоряжаться финансами, руководство предприятия выплатило задолженность по заработной плате.

А вот оформлять акт о несчастном случае на производстве работодатель не спешил. В связи с этим сотрудник Службы вынес в отношении директора организации постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, его предупредили об административной ответственности.

Во избежание дальнейших неблагоприятных последствий руководство составило акт о несчастном случае на производстве. Права взыскательницы полностью восстановлены. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.