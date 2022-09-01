Самарские таможенники задержали на границе перевозчика с анаболиками

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В МАПП «Маштаково» (Оренбургская область) сотрудниками Самарской таможни во взаимодействии с Оренбургским линейным отделом МВД России был задержан иностранный гражданин при попытке ввоза в Россию партии анаболиков.

При контроле транспортного средства в багажнике были обнаружены 36 флаконов объемом от 100 до 300 мл с надписями «Testosterone Enanthate», «Testosterone propionat», «Testosterone mix», а также полимерный пакет с 50 капсулами и 48 капсул с наименованием «Anapolone».

Согласно проведенной экспертизе в жидкостях содержится сильнодействующее вещество тестостерон, в капсулах обнаружен оксиметолон, также входящий в Список сильнодействующих веществ, ограниченных к ввозу в Российскую Федерацию.

«Уважаемые граждане, предостерегаем от необдуманных шагов при перевозке через границу сомнительных коробок, сумок и иных предметов, в содержимом которых вы не уверены. За несоблюдение установленных законодательством запретов и ограничений на ввоз ряда товаров может последовать как административное, так и уголовное наказание, вплоть до лишения свободы», - отметил заместитель начальника Самарской таможни – начальник службы по Оренбургской области Андрей Бурганов.

Товар изъят. Проводится расследование.