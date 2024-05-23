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Самарские таможенники предотвратили незаконный вывоз из России порядка 672 тонн сахара

23 мая 2024 11:21
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Самарские таможенники предотвратили незаконный вывоз из России порядка 672 тонн сахара

С момента вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающего временный запрет на экспорт сахара, мобильные группы Самарской таможни предотвратили незаконный вывоз порядка 672 тонн продовольственного товара.

В ходе анализа товаросопроводительных документов и осмотра грузовых транспортных средств в автомобильных пунктах пропуска, расположенных в регионе деятельности Самарской таможни, было выявлено 38 попыток перемещения товаров с нарушением данного постановления.

 «В соответствии с законодательством, вывоз сахара возможен при наличии разовой лицензии на экспорт, выданной Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в пределах предусмотренных постановлением объемов. Однако у всех перевозчиков такой документ отсутствовал», - отмечает заместитель начальника Самарской таможни Рустам Тунтаев.

Временный запрет на экспорт сахара установлен до 31 августа 2024 года. Несоблюдение данного требования влечет за собой наказание, ответственность за которое предусмотрено ст.16.3 КоАП РФ – несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации.

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