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Самарские судебные приставы препроводили из страны 2479 иностранных граждан

15 января 2025 10:15
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Самарские судебные приставы препроводили из страны 2479 иностранных граждан

В 2024 году судебными приставами ГУФССП России по Самарской области препровождено до пункта пропуска через государственную границу 2479 иностранцев, нарушивших законодательство Российской Федерации.

Причиной отправки иностранных граждан обратно на родину стало нарушение законодательства Российской Федерации. В частности, отправились домой те иностранцы, которые по истечению 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельного этого не сделали, а продолжили находиться и работать на территории Самарской области незаконно. Вернуться домой им помогли судебные приставы.

Теперь для 2479 иностранцев, покинувших территорию России благодаря работе сотрудников ГУФССП России по Самарской области, на ближайшие пять лет въезд на территорию Российской Федерации будет закрыт.

 
 

Теги: Судебные приставы

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