Самарские полицейские задержали пьяного водителя, не имеющего прав

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В марте текущего года экипаж дорожно-патрульной службы во время дежурства на территории Самарского района, получил сообщение о произошедшем дорожно-транспортном происшествии на ул. Комсомольской.

По прибытию на место полицейские обнаружили два автомобиля, имеющих видимые повреждения. Водители транспортных средств находились на месте ДТП.

В ходе оформления необходимых документов сотрудники Госавтоинспекции установили, что у одного из участников происшествия – водителя автомобиля ВАЗ-2121 отсутствует водительское удостоверение.

Более того, сотрудники полиции выявили у водителя явные признаки опьянения и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил категорическим отказом. Водителя доставили в отдел полиции, для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что задержанный 2003 года рождения в 2022 году прошел обучение в автошколе и после сдачи экзамена получил водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В».

Через полтора года он был задержан сотрудниками ДПС и отстранен от права управления транспортным средством, принадлежащим третьему лицу, и привлечен к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». По решению суда за совершение административного правонарушения назначили наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.