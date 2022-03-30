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Самарские полицейские помогли вернуть местному жителю похищенный автомобиль

30 марта 2022 13:12
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Самарские полицейские помогли вернуть местному жителю похищенный автомобиль

В полицию за помощью обратился молодой человек 2003 года рождения и сообщил о пропаже своего автомобиля «ВАЗ 2107». Молодой человек пояснил, что в декабре прошлого года из-за поломки оставил машину на неохраняемой парковке под Южным мостом, и периодически проверял ее сохранность.  Незадолго до пропажи транспорта он приехал на стоянку и обнаружил отсутствие в салоне руля, передней панели, магнитолы и правой фары, в полицию обращаться не стал, а в следующий раз не было и самого автомобиля.

Сотрудники полиции проверили места приёма металлолома, близлежащие парковки и автостоянки. В ходе работы отечественный автомобиль обнаружили в одном из пунктов сдачи металла, расположенного на улице Промышленности. Сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению транспортного средства может быть причастен ранее судимый за кражу 22-летний житель областного центра. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Свою вину он отрицать не стал и пояснил, что увидел бесхозно брошенный на одной из улиц отечественный автомобиль и решил сдать его на металлолом. Для этого он рассказал своим знакомым, что приобрел «ВАЗ 2107», и попросил отбуксировать транспорт до пункта приёма металлолома - товарищи откликнулись на просьбу. Вырученные денежные средства в размере 14 560 рублей подозреваемый потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Транспортное средство возвращено законному владельцу.

Теги: Кража

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