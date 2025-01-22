Самарские госавтоинспекторы помогли водителю большегруза

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Находясь на маршруте патрулирования госавтоинспекторы обратили внимание на большегруз, прицеп которого находился в кювете.

Находясь на маршруте патрулирования на автодороге А-300 «Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан» инспекторы отдельного взвода дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Отдела МВД России по Волжскому району Николай Карпенко и Дамир Юлдажбаев обратили внимание на большегруз, прицеп которого находился в кювете.

Полицейские пообщались с водителем, который пояснил, что не справился с управлением, после чего прицеп грузовика занесло в заснеженный кювет.

Оценив обстановку, старшие лейтенанты полиции остановили несколько автомобилей, водители которых предоставили им лопаты и буксировочные тросы. Расчистив снег, госавтоинспекторы обратились к представителям дорожной службы, которые направили на место происшествия машину, способную вытянуть увязший большегруз.

Совместные усилия сотрудников полиции и других участников движения привели к успеху: машину вернули на дорогу. Водитель поблагодарил инспекторов и всех, кто откликнулся на просьбу о помощи, и продолжил свой путь, а полицейские вернулись к несению службы.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о том, что участники дорожного движения, попавшие в сложную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью по телефону 102.