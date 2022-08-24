Самарская прокуратура проверит гибель велосипедистки-подростка в ДТП

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На автодороге Кинель-Богатое в границах с. Бобровка Кинельского района 23 августа 2022 года в 22:10 час. водитель автомобиля "Мерседес" допустил наезд на двигавшегося по проезжей части велосипедиста. В результате столкновения 15-летняя девочка погибла.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал исполняющий обязанности Кинельского межрайонного прокурора Сергей Анакин.

Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Оценке подвергнется работа организации, обслуживающей данный участок дороги, решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Прокуратурой взяты на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной следственными органами.