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Самарская область: еще одно смертельное ДТП

8 июня 2022 11:58
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Самарская область: еще одно смертельное ДТП

Еще одно ДТП 7 июня произошло в 08:20 в Шенталинском районе. На 11 км автодороги «Шентала-Азеево» 46-летний водитель, управляя автомашиной «Scania» в составе с полуприцепом – цистерной, в условиях дождя допустил занос полуприцепа, в результате чего произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Lada Kalina» под управлением 49-летнего водителя. Водитель автомобиля «Lada Kalina» скончался до приезда бригады скорой помощи. Подросток, находившийся на момент аварии в автомобиле «Lada Kalina», госпитализирован в тяжелом состоянии.

Теги: ДТП

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