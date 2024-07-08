Самарская автомобилистка сбила 18-летнего молодого человека

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7 июля на территории региона зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 3 человека, скончался - 1.

Одно из ДТП произошло в Октябрьском районе Самары. В 15:34 час. 29-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем BMW 4 двигалась по Московскому шоссе со стороны ул. Луначарского в направлении пр. Масленикова. В пути следования, в районе д. 167А по пр. Карла Маркса, в нарушении требований п.6.3, 6.12 ПДД РФ допустила наезд на 18-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть Московского шоссе на средстве индивидуальной мобильности, не спешившись. Молодой человек госпитализирован.