Самарец вложился в инвестиции и потерял 400 тысяч рублей

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Житель Самары 1983 года рождения, работающий начальником отдела логистики, в социальной сети познакомился с девушкой, которая в ходе общения уговорила его инвестировать денежные средства и предложила использовать для этого определенный Интернет-ресурс.

Мужчина согласился. Далее он с помощью приложения, сайтов и, действуя под диктовку назначенного наставника, сначала вложил 200 000 рублей, а затем оформил кредитные карты, а также взял взаймы у знакомых более 400 000 рублей и, перевел их на продиктованный специалистами – брокерами счет. Далее мужчина попытался вывести денежные средства, но не смог. Тогда он попытался связаться со специалистами, но они на связь не выходили. Тогда житель Самары понял, что стал жертвой мошенников. За помощью он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.