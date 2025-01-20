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Самарец согласился снести давно заброшенный киоск

20 января 2025 11:14
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Самарец согласился снести давно заброшенный киоск

Судебные приставы г. Самары убедили предпринимателя освободить земельный участок от киоска, давно прекратившего свою работу и находящегося в неудовлетворительном состоянии.

С заявлением в суд об освобождении земли, принадлежащей органам местного самоуправления, обратился Департамент управления имуществом. Суд, изучив материалы дела, принял сторону истца и обязал индивидуального предпринимателя демонтировать киоск  в связи с его закрытием и неудовлетворительным содержанием торгового объекта и прилегающей территории.

В отделении судебных приставов Самарского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав рекомендовал индивидуальному предпринимателю не затягивать со сносом киоска, ведь в противном случае может наступить административная ответственность.

Так как в добровольный срок решение суда исполнено не было, судебный пристав вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора, а также ограничил его в праве выезда за пределы страны.

Меры убедили мужчину, что медлить в вопросе сноса торгового объекта больше нельзя. Предприниматель освободил земельный участок, демонтировав киоск. Исполнительное производство окончено.

 

Теги: Судебные приставы

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