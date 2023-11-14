Самарец сбил пешехода и отвез его в больницу, чем нарушил ПДД

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13 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 13 ДТП, в которых пострадало 16 человек.

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 06:50 час. 46-летний водитель, управляя а/м Subaru Forester, двигался по проспекту Металлургов со стороны ул. Марии Авейде. В пути следования при совершении манёвра левого поворота на ул. Строителей в направлении ул. Республиканская он нарушил требования п.13.1 ПДД РФ и допустил наезд на пешехода 1964 года рождения, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

По просьбе пострадавшего водитель отвез его в больницу, чем так же нарушил правила ПДД РФ, и вернулся на место ДТП. Пешеход госпитализирован с травмой ноги. По данным сотрудников Госавтоинспекции водитель легкового автомобиля ранее лишен права управления транспортными средствами, срок лишения прошел, но мужчина не получил водительское удостоверение и управлял автомобилем. В отношении нарушителя собраны соответствующие административные материалы.