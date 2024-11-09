Самарец пытался ограбить банк

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В пятницу, 8 ноября, на филиал банка на улице Агибалова напал ранее не судимый 55-летний самарец. Подозреваемый пытался ограбить отделение. Ему помешал клиент офиса, который в тот момент обслуживался в соседнем окне.

Выяснилось, что в качестве орудия преступления налетчик взял с собой игрушечный пистолет. Полицейские изъяли его. Мужчина задержан. Он не успел ничего похитить.

В отношении самарца возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Разбой".

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются, пишет Сова.