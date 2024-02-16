Самарец незаконно изготавливал патроны

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Житель Самарской области использовал электродрель для переделки огнестрельного оружия и изготовления патронов. Орудие преступления было конфисковано судебными приставами Советского района г. Самары и передано в Росимущество.

Мужчина, связавшись через мессенджер с незнакомцем, приобрел у него заготовки пистолетного ствола, гильзы и пули. Реализуя преступный умысел, он приступил к переделке охолощенного пистолета и изготовлению патронов. В итоге кейс «экспериментатора» пополнился почти 170 единиц боеприпасов и пригодным для стрельбы пистолетом Макарова. Мужчину задержали. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев условно. Электродрель, с помощью которой обрабатывался металл, суд принял решение конфисковать в собственность государства.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары возбудили исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель выехал на место и составил акт изъятия электрического инструмента. Электродрель передали в Росимущество для дальнейшего распоряжения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.