Самарец незаконно застрелил трех косуль

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Не имея разрешения на охоту, житель Самары отправился с ружьем в лес.

Осознавая противоправность своих действий, мужчина всё же совершил отстрел 3 особей косуль. Рассмотрев материалы дела, суд постановил взыскать с него причиненный животному миру материальный ущерб в размере 240 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары в отношении охотника было возбуждено исполнительное производство. В рамках него судебным приставом были направлены запросы в регистрирующие органы и наложены аресты на денежные средства должника, находящиеся в банках.

В результате принятых мер охотник полностью компенсировал материальный ущерб. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.